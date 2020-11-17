الثلاثاء 17-11-2020
الوكيل الاخباري

توضيح صادر عن ديوان الخدمة المدنية لغايات ملء شواغر

الداخلية : اغلاق مطعمين بعمان

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

رقم صادم بإصابات كورونا في الاردن اليوم

الدكتور سعد جابر يوجه رسالة للأردنيين

رئيس الوزراء يكشف عن سيناريوهات التعامل مع الوضع الوبائي

الملك يغادر ارض الوطن متوجهاً الى أبو ظبي

شعب حلو

شو .. يعني ؟!!

تغول مستشفيات وأمر الدفاع 23




الثلاثاء، 17-11-2020 04:27 م

رئيس الوزراء يكشف عن سيناريوهات التعامل مع الوضع الوبائي

1120201614549607080931


الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أنه وبناء على التوجيه الملكي السامي سيتم إعادة تفعيل خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بما يكفل الاستجابة السريعة للتعامل مع الجائحة في ظل الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا.
اضافة اعلان

وعرض رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس السياسات الوطني الثلاثاء، الجهود والإجراءات، التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي رفعت وعززت قدرات القطاع الصحي في المملكة وزيادة السعة السريرية والكوادر الطبية والتمريضية، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بحماية الكوادر الطبية التي تشكل خط الدفاع الأول في التعامل مع الجائحة وتداعياتها.

ولفت رئيس الوزراء إلى التنسيق المستمر بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية في التعامل مع الوضع الوبائي، خاصة بالنسبة للمستشفيات وإدامتها في خدمة المواطنين خلال التعامل مع وباء كورونا إلى جانب الرعاية الصحية العامة.

وأشار إلى أن أمر الدفاع رقم 23 الذي تم إصداره يوم أمس من شأنه توسيع القدرات الاستيعابية من خلال وضع اليد على أي مستشفى كليا او جزئيا لمواجهة أي نقص محتمل في الأسرة لمرضى كورونا في السرعة والوقت المناسبين.

وأكد رئيس الوزراء أن نسبة الإشغال للأسرة في مستشفيات القطاع العام ما زالت في حدها المقبول، وأن الجهود والإجراءات مستمرة لرفع القدرات الاستيعابية من الأسرة بما فيها أسرة غرف العناية الحثيثة وأجهزة التنفس الاصطناعي.

وقال الخصاونة إن الحكومة وضعت سيناريوهات للتعامل مع الوضع الوبائي وفق صيغة توازن بين الاستحقاقات الصحية والآثار الاقتصادية والاجتماعية مع الاستعداد لتحديث جميع الإجراءات والسيناريوهات حسب تطورات الوضع الوبائي في المملكة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2201915114126119389924

توضيح صادر عن ديوان الخدمة المدنية لغايات ملء شواغر

1020202019241878576029

الداخلية : اغلاق مطعمين بعمان

15

الأردن يتجاوز 90 ألف حالة شفاء من كورونا

11202016183531226429989

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

7ee9b362-d909-49c8-bf5b-f3f2ca7b3af8-1

تعميم على البلديات بإغلاق بعض المنشآت

2

الدكتور سعد جابر يوجه رسالة للأردنيين

أخبار متعلقة
112020414326943149200

رئيس الوزراء : استقالة وزير الداخلية

112020720239828529928

موعد حظر التجول الشامل اليوم

1120205212511711868098

بلاغ صادر عن رئيس الوزراء بشر الخصاونة

1120203204933385354362

تعميم من رئيس الوزراء على كافة المؤسسات والدوائر الرسمية

1020201919321711035583

تفاصيل تمديد ساعات حظر التجول اعتباراً من اليوم

ffff

الحكومة تؤكد دعمها المطلق للجهود الأمنيّة لضبط الخارجين عن القانون