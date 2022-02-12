رئيس الوزراء يكشف عن قرارات قادمة لإنهاء قيود كورونا في الاردن

الوكيل الاخباري - كشف رئيس الوزراء خلال لقائه الفعاليات الشعبية والرسمية في محافظة عجلون، بحضور رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي وعدد من الوزراء ونواب وأعيان المحافظة، أن الحكومة بصدد الإعلان المتدرج خلال الأسابيع المقبلة عن إنهاء الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا ومن ضمنها تقليص عدد الفحوصات اليومية، والانتقال إلى مرحلة التعايش مع الوباء بمتحوراته المختلفة، إضافة إلى عدم وضع إجراءات تقييدية على أي قطاع من القطاعات وخصوصا القطاع السياحي.



وأوضح أن هذه الإجراءات ستسهل من حركة وصول السياح إلى المملكة وخصوصا المتعلقة بفحص البي سي ار، لاسيما أننا قد نكون أصبحنا حينها في مرحلة آمنة من مواجهة هذا الوباء ولدينا معرفة أكبر به.

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