الأربعاء 20-10-2021
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الأربعاء، 20-10-2021 09:32 م

رئيس الوزراء يكشف موعد العمل بالتعرفة الكهربائية الجديدة

الخصاونة


الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة انه لا يعقل ان نركن الى رواية تقول ان لدينا نفط غير مستغل في الأردن.

وبين في تصريحات للتلفزيون الأردني ان الشركات الي جاءت واستكشفت ، لم تصل الى ما يؤكد وجود نفط بكميات إنتاجية في الأردن .

وأضاف انه مع ذلك قمنا بإعادة تأهيل بئر حمزة ، ولكن هذا لا يضعنا كدولة نفطية ولا يوصلنا لاكتفاء ذاتي.

وأشار الى رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز من حقل الريشة.

وبين ان الباب مفتوح امام الشركات للبحث عن النفط والغاز في الأردن.

 وبين الخصاونة ان التعرفة الكهربائية الجديدة التي سيتم العمل بها في العام المقبل لن تمس 93 % من السكان.

وبين ان التعرفة الجديدة لن توفر دعما للشرائح المقتدرة .

وقال الخصاونة ان الوفر الذي سيحقق من التعرفة الكهربائية الجديدة سيوزع على القطاعات الإنتاجية ، وهي قطاعات من الضروري تعزيز المؤشرات التنافسية لها ، لكي تسمح بمزيد من الاستثمار فيها.

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