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الإثنين، 12-07-2021 06:10 م

رئيس الوزراء يلتقي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي

الخصاونة


 الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الاثنين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور محمود محي الدين، وبحضور وزير المالية الدكتور محمد العسعس.اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين الاردن والصندوق، وسبل تطويرها لخدمة الأهداف الاقتصادية التي يسعى الأردن إلى تحقيقها.

وعرض رئيس الوزراء للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن والتي ساهمت الظروف الإقليمية وجائحة كورونا في تعميقها.

واكد أن الحكومة تقوم بكل الإجراءات والخطوات للتعامل مع التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمار وتمكينه لتوفير فرص العمل للشباب الأردني وبما يسهم في ايجاد حلول للفقر والبطالة.

واكد رئيس الوزراء انه ورغم هذه التحديات فإن الأردن حقق انجازات في مجال الإصلاح الهيكلي، لافتا إلى أن جهود الحكومة تركز حاليا على تعزيز النمو الاقتصادي والتعافي من آثار جائحة كورونا ومعالجة بعض أوجه الخلل في مسيرة الاقتصاد.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تسعى للتأسيس لمناخ يمكن القطاع الخاص من تعزيز مساهمته في مسيرة التنمية المستدامة من خلال رفع الميزة التنافسية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.

 




 

 


 

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