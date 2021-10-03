الأحد 03-10-2021
الوكيل الاخباري

حصول كلية الطب في جامعة مؤتة على المركز الأول بمعرض المشاريع

حداد يؤكد أهمية الرقابة الداخلية باعتبارها خط الحماية الأول للمسؤول

صناعة الأردن: ندعم إقامة صناعات تكاملية بين الأردن وفلسطين

الرئيس العراقي: الانتخابات التشريعية تمثل نقطة تحول في البلاد

وزير النقل: دعم قطاع الطيران يتصدر الأولويات الأردنية

الأوقاف توافق على 10 مراكز قرآنية لـ جمعية المحافظة على القرآن

في تراجع ملحوظ .. السعودية تسجل 41 إصابة جديدة بكورونا

الملك يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي

وزير الصحة يتفقد سير العمل في بنك الدم فرع غرب عمان

رئيس الوزراء يؤكد على إنفاذ التوجيه الملكي بأسرع وقت

الأحد، 03-10-2021 03:07 م

رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجموعة البنك الدولي

خ


الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في رئاسة الوزراء صباح اليوم الأحد، رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس الذي يزور المملكة على رأس وفد من كبار مسؤولي البنك.

اضافة اعلان


واكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة و وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي ووزير المالية الدكتور محمد العسعس، أن الأردن ينظر باهتمام لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي بما يسهم في دعم جهود الحكومة في المرحلة المقبلة لتحقيق التعافي الاقتصادي والنمو الاقتصادي المستدام.


ولفت رئيس الوزراء إلى اهمية الدعم والاسناد الذي يقدمه البنك الدولي للأردن سيما في ظل التحديات التي تفرضها جائحة كورونا، مؤكدا أن هذا الدعم اسهم في دعم جهود الحكومة لتوفير برامج للحماية الاقتصادية والاجتماعية وخلق الوظائف المطلوبة لتشغيل الاردنيين والمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.


واشار الخصاونة الى اهمية تعزيز التعاون بين الجانبين لتحفيز الاستثمار ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي. واكد بهذا الصدد أن الحكومة تعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية لما لها من أثر في إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب الأردني، لافتا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتكون رحلة المستثمر أكثر سهولة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920212302355418521525

حصول كلية الطب في جامعة مؤتة على المركز الأول بمعرض المشاريع

9202121225510547407816

حداد يؤكد أهمية الرقابة الداخلية باعتبارها خط الحماية الأول للمسؤول

8202131101756193004104

صناعة الأردن: ندعم إقامة صناعات تكاملية بين الأردن وفلسطين

d

وزير النقل: دعم قطاع الطيران يتصدر الأولويات الأردنية

920213017244279793335

الأوقاف توافق على 10 مراكز قرآنية لـ جمعية المحافظة على القرآن

abdullahii-15-730x489

الملك يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي

أخبار متعلقة
سوريا

الخصاونة يؤكد على أهمية العلاقات بين الأردن وسوريا

توقيت

العمل بالتوقيت الشتوي يبدأ في آخر يوم جمعة من تشرين الأول

الامن

الأمن العام ينشر فيديو لحوادث سير مروعة في المملكة - شاهد

جورجي

البرلمانية الأردنية الأوروبية تلتقي السفير الجورجي

الافتاء

الإفتاء العام تصدر تقريرها الإحصائي السنوي لعام 2020

رئاسة

قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء اليوم