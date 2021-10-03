رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجموعة البنك الدولي

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في رئاسة الوزراء صباح اليوم الأحد، رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس الذي يزور المملكة على رأس وفد من كبار مسؤولي البنك.

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واكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة و وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي ووزير المالية الدكتور محمد العسعس، أن الأردن ينظر باهتمام لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي بما يسهم في دعم جهود الحكومة في المرحلة المقبلة لتحقيق التعافي الاقتصادي والنمو الاقتصادي المستدام.



ولفت رئيس الوزراء إلى اهمية الدعم والاسناد الذي يقدمه البنك الدولي للأردن سيما في ظل التحديات التي تفرضها جائحة كورونا، مؤكدا أن هذا الدعم اسهم في دعم جهود الحكومة لتوفير برامج للحماية الاقتصادية والاجتماعية وخلق الوظائف المطلوبة لتشغيل الاردنيين والمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.



واشار الخصاونة الى اهمية تعزيز التعاون بين الجانبين لتحفيز الاستثمار ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي. واكد بهذا الصدد أن الحكومة تعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية لما لها من أثر في إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب الأردني، لافتا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتكون رحلة المستثمر أكثر سهولة.

