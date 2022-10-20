رئيس الوزراء يلتقي وزراء شؤون اجتماعية عرب

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الخميس، وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المشاركين في اعمال الدورة 77 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي يستضيفها الأردن.

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واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ابراهيم الجازي ووزير التنمية الاجتماعية / رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أيمن المفلح، ترحيب الأردن بعقد هذه الاجتماعات في عمان وتطلعه للنتائج والتوصيات التي ستخرج عنها.



ولفت الخصاونة الى ان القمة العربية المقبلة في الجزائر والتي تنعقد بعد انقطاع استمر 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف والتحديات التي تواجه الأمة العربية في وقت بدأت فيه الدول العربية بالتعافي من الجائحة التي أثرت على منظومة التنمية الاجتماعية وكرست مفهوم الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها خاصة خلال الأزمات.



من جهتهم اكد وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أهمية هذه الاجتماعات التي يستضيفها الأردن في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية والمساهمة في تنفيذ غايات وأهداف التنمية المستدامة وسـياسـات الحماية الاجتماعية.



ولفت وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح الى ان اجتماعات الدورة الحالية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب سترفع توصيات تختص بالحماية الاجتماعية الى القمة العربية في الجزائر وكذلك للقمة الاقتصادية العربية القادمة في موريتانيا.



وحضر اللقاء الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية السفيرة هيفاء ابو غزالة، ووزيرة تنمية المجتمع في دولة الامارات العربية حصة بنت عيسى بوحميد، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية في مملكة البحرين اسامة بن خلف العصفور، ووزير الشؤون الاجتماعية في الجمهورية التونسية مالك زاهي، ووزير التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة في الجزائر كوثر كريكو، ووزير التضامن الاجتماعي في مصر نيفين القباج.