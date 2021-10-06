رئيس الوزراء يلتقي وزيري الكهرباء السوري والطاقة اللبناني

الوكيل الإخبار - استقبل رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، في رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، وزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل، ووزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية وليد فياض، وبحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي.

اضافة اعلان



وأكد رئيس الوزراء على العلاقات الاخوية التي تربط الأردن مع كل من سوريا ولبنان والحرص على تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح الدول الثلاث.



كما أكد استعداد الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لتقديم الدعم والإسناد اللازم للبنان الشقيق الذي يمر بتحديات اقتصادية استثنائية.

وتركز الحديث خلال اللقاء حول الخطوات العملية التي يتم اتخاذها على الأرض لتسريع ايصال الغاز المصري والكهرباء الى لبنان عبر الأردن وسوريا لمواجهة تحديات الطاقة التي يمر بها لبنان الشقيق.



واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز من الوزراء الثلاثة حول الجهود المبذولة لتسريع الخطوات العملية لاستكمال البنية التحتية اللازمة داخل الأراضي السورية لنقل الغاز والكهرباء إضافة إلى بعض الأمور الفنية والتعاقدية، التي سيتم الاتفاق عليها .