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الأربعاء، 10-02-2021 11:46 ص

رئيس الوزراء ينعى الراحل عبدالهادي المجالي

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الوكيل الاخباري - نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وزير الاشغال العامة والاسكان الاسبق المهندس عبدالهادي المجالي الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الاربعاء.

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واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم المجالي لوطنه في جميع المواقع التي شغلها في مجالات العمل الحكومي والتشريعي والعسكري، مؤكدا انه قامة وطنية وشخصية سياسية اسهمت على مدى عقود طويلة في مسيرة العمل والانجاز الوطني.


وشغل المرحوم المجالي منصب وزير الاشغال العامة والاسكان في العامين 1996 و1997 ورئيسا لمجلس النواب لعدة دورات ورئيسا للاتحاد البرلماني العربي وعضوا في مجلسي النواب والاعيان لعدة دورات.


كما شغل منصب رئيس هيئة الاركان العامة في القوات المسلحة الاردنية ومديرا للامن العام وسفيرا للاردن في الولايات المتحدة الاميركية.


وتقدم رئيس الوزراء باصدق مشاعر التعزية والمواساة من أسرة الفقيد وذويه، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده برحمته ورضوانه.


والمرحوم المجالي المولود في الكرك عام 1934 حاصل على عدة اوسمة محلية ودولية.


-- (بترا)

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