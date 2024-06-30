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الأحد، 30-06-2024 01:56 م

رئيس الوزراء ينعى الفقيد عمر النَّابلسي

الخصاونة


الوكيل الاخباري - نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الوزير الأسبق عمر نمر النَّابلسي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

واستذكر رئيس الوزراء مناقب الفقيد وخدماته الجليلة التي قدَّمها للوطن والقيادة الهاشميَّة في مختلف مواقع المسؤولية التي شغلها.

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وأعرب الخصاونة عن أصدق مشاعر التَّعزية والمواساة لأسرة الفقيد وذويه، داعياً الله تعالى أن يتغمَّده بواسع رحمته ورضوانه ويرزقه فسيح جنَّاته.

 

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