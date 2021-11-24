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الأربعاء، 24-11-2021 03:18 م

رئيس الوزراء ينعى وزير الأوقاف والأشغال الأسبق المهندس رائف نجم

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الوكيل الاخباري- نعى رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ووزير الأشغال العامة الأسبق المهندس رائف نجم، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء.

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واستذكر رئيس الوزراء مناقب الفقيد والخدمات الجليلة التي قدمها للوطن في جميع المناصب التي تقلدها وإسهاماته الكبيرة في خدمة المسجد الاقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، متقدما بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الفقيد وأسرته.


وشغل المرحوم نجم منصب وزير الأشغال العامة بين عامي 1984 و 1985، ومنصب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في العام 1991، كما عمل رئيسا للجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة.

 

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