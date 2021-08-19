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الخميس، 19-08-2021 01:11 م

رئيس الوزراء ينعى وزير الزراعة الأسبق محمد الشيشاني

الخصاونة


الوكيل الإخباري - نعى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وزير الزراعة الأسبق محمد بشير الشيشاني، الذي توفي الخميس. 

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واستذكر رئيس الوزراء، الخدمات الجليلة التي قدمها الراحل الشيشاني لوطنه في جميع المواقع التي عمل بها.


وشغل الشيشاني منصب وزير الزراعة عام 1984، و أمينا للعاصمة بين الأعوام 1991 و 1993، ورئيساً لمجلس إدارة ومدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين 1982، إضافة إلى عدة مناصب عسكرية.


والشيشاني المولود في الزرقاء عام 1933، حاصل على وسام النهضة من الدرجة الأولى ووسام الاستقلال من الدرجة الأولى ووسام الأرز من الجمهورية اللبنانية.


 




 

 


 

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