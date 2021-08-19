رئيس الوزراء ينعى وزير الزراعة الأسبق محمد الشيشاني

الوكيل الإخباري - نعى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وزير الزراعة الأسبق محمد بشير الشيشاني، الذي توفي الخميس.

اضافة اعلان



واستذكر رئيس الوزراء، الخدمات الجليلة التي قدمها الراحل الشيشاني لوطنه في جميع المواقع التي عمل بها.



وشغل الشيشاني منصب وزير الزراعة عام 1984، و أمينا للعاصمة بين الأعوام 1991 و 1993، ورئيساً لمجلس إدارة ومدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين 1982، إضافة إلى عدة مناصب عسكرية.



والشيشاني المولود في الزرقاء عام 1933، حاصل على وسام النهضة من الدرجة الأولى ووسام الاستقلال من الدرجة الأولى ووسام الأرز من الجمهورية اللبنانية.

