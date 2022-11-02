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الأربعاء، 02-11-2022 11:46 ص

رئيس الوزراء ينعى وزير الصناعة والتجارة الأسبق واصف عازر

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الوكيل الإخباري - نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وزير الصناعة والتجارة الأسبق واصف عازر الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الثلاثاء.

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واستذكر رئيس الوزراء الخدمات والجهود التي بذلها المرحوم عازر لوطنه في جميع المواقع التي شغلها.


وشغل المرحوم عازر منصب وزير الصناعة والتجارة عام 2000 وعضوا في مجلس الأعيان ورئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومديرا عاما لعدة مؤسسات في القطاعين العام والخاص.


والمرحوم عازر المولود في الحصن عام 1936 حاصل على وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى ووسام الحسين بن علي.


وتقدم رئيس الوزراء بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسرة الفقيد وذويه سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

 




 

 


 

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