السبت 01-10-2022
الوكيل الاخباري

شعار جديد للجمارك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها

إيطاليا اليوم بلا غاز روسي

حماده: الأردن يمتلك مقومات ليصبح مركزا استراتيجيا للأمن الغذائي بالمنطقة

إعادة انتخاب البحريني عادل العسومي رئيسا للبرلمان العربي

الشروع بالقتل لعربية طعنت زوجها وسكبت ماء مغلي عليه في المفرق

اعلان صادر عن التعليم العالي بشأن التجسير - أسماء

نائبان كويتيان يفوزان بانتخابات مجلس الأمة وهما في السجن

قتلى وجرحى جراء القصف الأوكراني لجمهورية دونيتسك

إلغاء وتأجيل 40 رحلة جوية في مطارات موسكو بسبب الضباب

فرص عمل للأردنيين والسوريين في بلدية الزرقاء - رابط

السبت، 01-10-2022 01:55 م

رئيس الوزراء ينعى وزير النقل الأسبق اديب هلسه

972ac30a0bcdb34f0923b7feba2da2f2


الوكيل الإخباري - نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وزير النقل الأسبق أديب هلسه الذي أنتقل الى رحمة الله تعالى اليوم السبت.

اضافة اعلان

 

واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم هلسه لوطنه في جميع المواقع التي شغلها.

وشغل المرحوم منصب وزير النقل بين عامي 1993و1994 وعضوا في مجلس الأعيان وقاضيا في وزارة العدل .


والمرحوم هلسه المولود في الكرك عام 1932 حاصل على وسام الكوكب من الدرجة الأولى.

وتقدم رئيس الوزراء باصدق مشاعر التعزية والمواساة لأهل الفقيد وذويه سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8b90c1af-569e-4fd8-b608-09830c816b29

شعار جديد للجمارك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها

iF5vMRtnRGETi7J2lUwElTM05zCSsQtQpqWW6Pdg

نقلة نوعية يشهدها القطاع الصحي في الطفيلة

main_image621c87ab98ecb

حماده: الأردن يمتلك مقومات ليصبح مركزا استراتيجيا للأمن الغذائي بالمنطقة

KASEs5WyACFnll0S5YE5Ll0A5P5HcRdK6ms7acLu

الشروع بالقتل لعربية طعنت زوجها وسكبت ماء مغلي عليه في المفرق

9cd0fb2b-التعليم-العالي-2

اعلان صادر عن التعليم العالي بشأن التجسير - أسماء

4PMr5V5FgyDu9tqVGgAzCnhkWicUo7WiW9ie7Km5

فرص عمل للأردنيين والسوريين في بلدية الزرقاء - رابط

أخبار متعلقة
بشر-الخصاونة

تنسيق حكومي لتلبية احتياجات الأسر المتضررة من انهيار مبنى اللويبدة

فف

3 أحداث مأساوية مرت على الأردنيين في عهد حكومة الخصاونة

FcmnBE6WYAE2iRg

الخصاونة: كلِّي ايمان بأننا مقبلون على الأفضل

6320bf32a30ef

الحكومة: إجلاء عمارات مجاورة لعمارة اللويبدة في حال وجود أي خطر على سكانها

image (2)

الحكومة تعلن حداداً عاماً 3 أيام على الملكة اليزابيث

1662287545267

الخصاونة يلتقي وفدا من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها