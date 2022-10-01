رئيس الوزراء ينعى وزير النقل الأسبق اديب هلسه

الوكيل الإخباري - نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وزير النقل الأسبق أديب هلسه الذي أنتقل الى رحمة الله تعالى اليوم السبت.

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واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم هلسه لوطنه في جميع المواقع التي شغلها.



وشغل المرحوم منصب وزير النقل بين عامي 1993و1994 وعضوا في مجلس الأعيان وقاضيا في وزارة العدل .



والمرحوم هلسه المولود في الكرك عام 1932 حاصل على وسام الكوكب من الدرجة الأولى.



وتقدم رئيس الوزراء باصدق مشاعر التعزية والمواساة لأهل الفقيد وذويه سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

