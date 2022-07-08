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الجمعة، 08-07-2022 08:47 م

رئيس الوزراء يهنئ بعيد الأضحى

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الوكيل الإخباري- هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأردنيين بعيد الأضحى المبارك.

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وقال الخصاونة عبر حسابه بتويتر:” أرفع أسمى آيات التَّهنئة والتَّبريك إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني، وسموِّ وليِّ عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله، والأردنيين الأعزَّاء؛ بحلول عيد الأضحى المبارك، ضارعاً إلى الله تعالى أن يعيده على وطننا وأمَّتنا بالخير والبركة والعزَّة والمَنَعة”.
وأضاف :” كلُّ عامٍ وأنتم بخير”.

 

 




 

 


 

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