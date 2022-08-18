رئيس الوزراء يهنئ طلبة التوجيهي

الوكيل الإخباري - هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، طلبة الثانوية العامة الناجحين، بعد صدور النتائج صباح اليوم الخميس.



وقال الخصاونة عبر توتير: “أهنِّئ أبنائي وبناتي النَّاجحين في الثانويَّة العامَّة وذويهم، على ما حصدوه من نتائج طيِّبة، متمنِّياً لهم مستقبلاً زاهراً مليئاً بالنَّجاح والتَّقدُم. أمَّا الذين لم يحالفهم الحظ من أبنائنا وبناتنا الأعزَّاء فالمستقبل أمامهم لتحقيق النَّجاح والتَّميُّز، بإذن الله”.

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