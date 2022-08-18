الخميس 18-08-2022
الوكيل الاخباري

فرحة طلبة التوجيهي 2022

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الخميس، 18-08-2022 10:39 ص

رئيس الوزراء يهنئ طلبة التوجيهي

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الوكيل الإخباري - هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، طلبة الثانوية العامة الناجحين، بعد صدور النتائج صباح اليوم الخميس.

وقال الخصاونة عبر توتير: “أهنِّئ أبنائي وبناتي النَّاجحين في الثانويَّة العامَّة وذويهم، على ما حصدوه من نتائج طيِّبة، متمنِّياً لهم مستقبلاً زاهراً مليئاً بالنَّجاح والتَّقدُم. أمَّا الذين لم يحالفهم الحظ من أبنائنا وبناتنا الأعزَّاء فالمستقبل أمامهم لتحقيق النَّجاح والتَّميُّز، بإذن الله”.

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