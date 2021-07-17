السبت 17-07-2021
الوكيل الاخباري

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السبت، 17-07-2021 08:28 م

رئيس الوزراء يوجه بتكثيف حملات التفتيش والرّقابة على الالتزام

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 الوكيل الاخباري - اكد وزير الدّولة لشؤون الإعلام، النّاطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين أنّ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وجّه وزراء السّياحة والآثار، والصّناعة والتّجارة والتّموين والدّاخليّة والصحّة والعمل والنقل بالوكالة وأمين عمّان وجميع الوزارات والمؤسّسات إلى ضرورة تكثيف حملات التفتيش والرّقابة على الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وعدم التهاون مطلقاً مع حالات المخالفة التي قد تعرّض صحّة الناس وسلامتهم للخطر.اضافة اعلان


ونوّه إلى أنّ الجهات المختصة وفرق الرّقابة والتّفتيش ستكثّف خلال الأيام المقبلة حملاتها للتأكّد من التزام المنشآت العامّة والخاصّة والأفراد بإجراءات الوقاية، وتطبيق أوامر الدّفاع والتعليمات الصّادرة بموجبها بحقّ المخالفين؛ خصوصاً وأنّنا نقترب من حلول عيد الأضحى المبارك الذي يشهد إقبالاً على الأسواق والعديد من العادات والتقاليد الاجتماعيّة التي يتخلّلها في كثير من الأحيان إقامة تجمّعات.

وشدّد دودين على أهميّة الإقبال على تلقّي المطاعيم لمن لم يحصل عليها، إلى جانب الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية؛ من أجل ضمان الولوج إلى صيف آمن مع بداية أيلول المقبل، نبدأ من خلاله العودة إلى الحياة الطبيعيّة وفتح جميع القطاعات والعودة إلى التعليم الوجاهي.

 




 

 


 

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