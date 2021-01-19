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الثلاثاء، 19-01-2021 11:10 م

رئيس الوزراء يوجه للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

الخصاونة


 الوكيل الاخباري - أكد وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي خلال جولته التفقدية لغرفة الطوارئ الرئيسية مساء الثلاثاء جاهزية الاشغال للتعامل مع الظروف الجوية السائدة.
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واوعز الكسبي إلى المعنين في الاشغال إلى ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع الشركاء للعمل بتشاركية، تساهم في معالجة أي ملاحظة او شكوى بشكل فوري وذلك حسب توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

وبين الكسبي أنه تم تفويض مديريات الاشغال الموزعة على كافة المحافظات باستئجار الآليات من القطاع الخاص وحسب ما تتطلب الحاجة، للتعامل مع الظروف الجوية السائدة. 

وتهيب الأشغال الاخوة المواطنين أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، خلال الظروف الجوية السائدة التي تؤثر على المملكة.

 




 

 


 

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