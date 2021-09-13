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الإثنين، 13-09-2021 05:47 م

رئيس الوزراء يوضح حول تنفيذ برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي

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الوكيل الاخباري - قدم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة شرحاً حول آليات تنفيذ برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021 –2023، والذي تم إطلاقه رسمياً قبل نحو أسبوعين.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يتكون من 53 أولوية توزعت على 3 محاور رئيسية تشمل تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

وأكد رئيس الوزراء أن “وحدة الإنجاز” معنية في تقديم الدعم الفني وتذليل العقبات في جميع مراحل البرنامج، مشيراً إلى أن الوحدة تساهم في تعزيز العمل المؤسسي.

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