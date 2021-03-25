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رئيس الوزراء يوضح حول موعد العودة للحياة الطبيعية بالاردن

الخميس، 25-03-2021 07:35 م

رئيس الوزراء يوضح حول موعد العودة للحياة الطبيعية بالاردن

الخصاونة


الوكيل الاخباري - اكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة  على الحاجة للعمل وبكل جدية لتجاوز اثار وتداعيات جائحة كورونا في ظل وصولنا الى ذروة وبائية قد تحتاج عدة اسابيع لكسرها وبما يمكننا من الوصول الى صيف امن نسبيا نعود فيه تدريجيا الى الحياة الطبيعية . 
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وقال رئيس الوزراء لا تزال امامنا هوامش امنة فيما يتعلق بالسعات السريرية في المستشفيات ولكننا في نفس الوقت نقترب من السعة السريرية القصوى . 

وأكد الخصاونة أهمية توسيع قاعدة المطاعيم لتشمل نسبة كبيرة من السكان مضيفا " لدينا كمية لا باس بها من اللقاحات المتعاقد عليها ستصل تباعا خلال فترة قريبة " لافتا الى ان ازمة الجائحة اثبتت الحاجة للتوسع في انشاء المستشفيات الميدانية .

 




 

 


 

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