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الجمعة، 02-07-2021 07:30 م

رئيس الوزراء يوعز بدعم نقابة الفنانين - وثيقة

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رئيس الوزراء بشر الخصاونة


الوكيل الإخباري - أوعز رئيس الوزراء ، الدكتور بشر الخصاونة لكافة الجهات المعنية، بضرورة تقديم كامل المساعدة الممكنة وبأقصى الدرجات لنقابة الفنانين الأردنيين، وفق وثيقة حصل " الوكيل الإخباري" عليها.

وكان نقيب الفنانين حسين الخطيب قدم للخصاونة كتابا يتضمن مطالب النقابة ، وذلك خلال لقائه به في وقت سابق ، حيث أكد - الخطيب-  على آثار جائحة كورونا على النقابة ، الأمر الذي سبّب استياء الفنانين .

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ومن تلك المطالب التي كانت أمام رئيس الوزراء:
- ضرورة دعم صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.

- شمول الفنانين من غير الموظفين في مؤسسة الضمان الاجتماعي

- دعم صندوق التأمين الصحي وشمول الفنانين في التأمين الصحي الحكومي من الدرجة الأولى

- تعاون الهيئة الملكية للأفلام مع النقابة.

- مشروع الإنتاج الدرامي الاستثماري والموسيقي.

- تعاون وزارة الداخلية ووزارة السياحة مع النقابة.

- تعاون وزارة السياحة مع النقابة من خلال البرامج التي تطلقها.

- تعاون أمانة عمان الكبرى مع النقابة.

- احتفالات المملكة في المئوية الأردنية ودور النقابة في ذلك.



 




 

 


 

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