رئيس الوزراء يوعز بدعم نقابة الفنانين - وثيقة

الوكيل الإخباري - أوعز رئيس الوزراء ، الدكتور بشر الخصاونة لكافة الجهات المعنية، بضرورة تقديم كامل المساعدة الممكنة وبأقصى الدرجات لنقابة الفنانين الأردنيين، وفق وثيقة حصل " الوكيل الإخباري" عليها.
وكان نقيب الفنانين حسين الخطيب قدم للخصاونة كتابا يتضمن مطالب النقابة ، وذلك خلال لقائه به في وقت سابق ، حيث أكد - الخطيب- على آثار جائحة كورونا على النقابة ، الأمر الذي سبّب استياء الفنانين .
ومن تلك المطالب التي كانت أمام رئيس الوزراء:
- ضرورة دعم صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.
- شمول الفنانين من غير الموظفين في مؤسسة الضمان الاجتماعي
- دعم صندوق التأمين الصحي وشمول الفنانين في التأمين الصحي الحكومي من الدرجة الأولى
- تعاون الهيئة الملكية للأفلام مع النقابة.
- مشروع الإنتاج الدرامي الاستثماري والموسيقي.
- تعاون وزارة الداخلية ووزارة السياحة مع النقابة.
- تعاون وزارة السياحة مع النقابة من خلال البرامج التي تطلقها.
- تعاون أمانة عمان الكبرى مع النقابة.
- احتفالات المملكة في المئوية الأردنية ودور النقابة في ذلك.