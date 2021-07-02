رئيس الوزراء يوعز بدعم نقابة الفنانين - وثيقة

الوكيل الإخباري - أوعز رئيس الوزراء ، الدكتور بشر الخصاونة لكافة الجهات المعنية، بضرورة تقديم كامل المساعدة الممكنة وبأقصى الدرجات لنقابة الفنانين الأردنيين، وفق وثيقة حصل " الوكيل الإخباري" عليها.



وكان نقيب الفنانين حسين الخطيب قدم للخصاونة كتابا يتضمن مطالب النقابة ، وذلك خلال لقائه به في وقت سابق ، حيث أكد - الخطيب- على آثار جائحة كورونا على النقابة ، الأمر الذي سبّب استياء الفنانين .

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ومن تلك المطالب التي كانت أمام رئيس الوزراء:

- ضرورة دعم صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.



- شمول الفنانين من غير الموظفين في مؤسسة الضمان الاجتماعي



- دعم صندوق التأمين الصحي وشمول الفنانين في التأمين الصحي الحكومي من الدرجة الأولى



- تعاون الهيئة الملكية للأفلام مع النقابة.



- مشروع الإنتاج الدرامي الاستثماري والموسيقي.



- تعاون وزارة الداخلية ووزارة السياحة مع النقابة.



- تعاون وزارة السياحة مع النقابة من خلال البرامج التي تطلقها.



- تعاون أمانة عمان الكبرى مع النقابة.



- احتفالات المملكة في المئوية الأردنية ودور النقابة في ذلك.



