الثلاثاء 16-11-2021
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الثلاثاء، 16-11-2021 07:42 م

رئيس الوزراء يوعز بضرورة زيادة الاقبال على تلقي المطاعيم

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 الوكيل الاخباري - اكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة  خلال ترؤسه في رئاسة الوزراء مساء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للجنة الاطارية العليا للتعامل مع جائحة كورونا الى أهمية زيادة الاقبال على تلقي المطاعيم المضادة لفيروس كورونا بما فيها الجرعة الثالثة المعززة بما يسهم في توفير المناعة والحماية المجتمعية من الوباء.

واستمعت اللجنة إلى إيجاز من وزير الصحة الدكتور فراس الهواري حول تطورات الوضع الوبائي في المملكة والزيادة في اعداد الإصابات ونسبة الفحوصات الايجابية.

 وعرض وزير الصحة خطة الوزارة لتعزيز منظومة القطاع الصحي في المملكة وتوفير اللقاحات، مؤكدا أن الغالبية العظمى من حالات الإدخال للمستشفيات والوفيات كانت ممن لم يتلقوا المطاعيم المضادة لفيروس كورونا.

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