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الثلاثاء، 13-07-2021 07:31 م

رئيس الوزراء يوعز بمضاعفة الرقابة على تطبيق أوامر الدفاع

الخصاونة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة كتابا الى الوزارات والمؤسسات الحكومية حيث لوحظ في الآونة الاخيرة وجود تهاون ملحوظ من قبل المواطنين باجراءات الوقاية والسلامة العامة وخصوصا مسافات التباعد الاجتماعي المقررة وفي ارتداء الكمامات مطالبا بمنع التجمعات المخالفة لاوامر الدفاع والالتزام بالتدابير الوقائية والسلامة العامة بارتداء الكمامات والمحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي.اضافة اعلان


وشدد الكتاب على التعامل مع المخالفين باعلى درجات الحزم والصرامة وعدم التهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اوامر الدفاع والتعليمات لتشكل حالة من الردع وتحقيق المستوى المطلوب من الالتزام بالاجراءات والتدابير الوقائية.

 




 

 


 

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