رئيس اليرموك والسفير البريطاني يبحثان مجالات التعاون الأكاديمي

الوكيل الإخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، مع سفير المملكة المتحدة فيليب هول، ومدير المجلس الثقافي البريطاني في الأردن أليكس لامبرت، سبل التعاون بين الجامعة ومختلف المؤسسات والمعاهد التعليمية البريطانية في المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك.

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وأكد مساد، حرص جامعة اليرموك على تعزيز شبكة تعاونها مع مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية البريطانية مما يسهم في تبادل الخبرات والمعارف، وبالتالي إتاحة الفرصة أمام طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية لإثراء معارفهم وتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم من خلال توفير فرص التبادل بين "اليرموك" والجامعات البريطانية في مختلف التخصصات، مؤكدا حرص الجامعة على الاستثمار في مواردها البشرية من خلال ابتعاث الكفاءات المميزة من طلبتها لاستكمال دراساتهم العليا في عدد من الجامعات الدولية المرموقة.



واستعرض مساد خلال اللقاء، نشأة جامعة اليرموك والكليات التي تضمها والبرامج الأكاديمية التي تطرحها، لافتا إلى التأثير الإيجابي الذي أحدثته الجامعة من تطوير وتنمية مجتمعية في محافظة إربد في شتى المجالات، وتطلعاتها المستقبلية بالبناء على إنجازاتها ورفع تصنيفها على المستوى الدولي؛ مما ينعكس إيجابا على تجويد العملية الأكاديمية.



وأكد مساد، سعي ورؤية "اليرموك" بدفع عجلة التطوير من خلال تحديث وتعديل الخطط الدراسية لكل الكليات والبرامج الأكاديمية من جهة، واستحداث تخصصات جديدة تلبي طموحات الشباب وتواكب التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم من جهة أخرى، وبالتالي تقديم كفاءات شبابية مؤهلة قادرة على القيام بدورها المستقبلي في بناء وتطوير المؤسسات الوطنية، بما يحقق التنمية المستدامة، وتمكين الشباب من الانخراط بسوق العمل المحلي والعربي والإقليمي والدولي بكفاءة واقتدار.



وأشار مساد إلى أن "اليرموك" وانطلاقا من سعيها إلى تأهيل طلبتها وتزويدهم بمختلف مهارات الاتصال والتواصل ومنحهم قيمة مضافة في سوق العمل، قامت بطرح "حزم اللغات" التي تتيح لطلبة الجامعة تطوير مهاراتهم اللغوية في إحدى اللغات "الإسبانية، والألمانية، والفرنسية، والتركية، والصينية".

وأكد استعداد جامعة اليرموك لاستقبال الطلبة البريطانيين الراغبين بتعلم اللغة العربية في مركز اللغات بالجامعة، مبينا أن الجامعة تطرح برنامجا متميزا لتعليم اللغة والثقافة العربية.



وفيما يتعلق بإجراءات اعتماد جامعة اليرموك، كمركز لعقد امتحان الايلتس "IELTS" في إقليم الشمال من خلال المجلس الثقافي البريطاني، قال مساد، إن هذا التعاون سيكون له أثر كبير في تذليل الصعوبات أمام أبناء إقليم الشمال من طلبة وأبناء المجتمع المحلي الراغبين بالتقدم لهذا الامتحان في حرم الجامعة.



بدوره، أشاد السفير هول بالسمعة الأكاديمية المتميزة لجامعة اليرموك، مؤكدا حرص السفارة على مد جسور التعاون العلمي والثقافي بين الجامعات البريطانية وجامعة اليرموك في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتبادل للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية وإجراء الدراسات والمشاريع البحثية المشتركة.



وشدد على أن مراحل التحديث والتطوير التي تشهدها "اليرموك" تؤكد مدى حرصها لتكون أحد أهم الجامعات في المنطقة والتي تقدم تعليما نوعيا وتخرج شبابا جامعيا يشار إليه بالبنان من حيث المعرفة العلمية والمهارة التطبيقية.