الأربعاء 14-09-2022
الوكيل الاخباري

الأمن: اخراج شخص على قيد الحياة من تحت الأنقاض في اللويبدة

حقيقة فيديو متداول لانهيار عمارة اللويبدة

ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 161.6% منذ مطلع العام

النسور: نحتاج لمخطط شمولي لكل عمان الشرقية

هذه هي أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة الأربعاء

الأمانة: عمر البناء الذي انهار في اللويبدة يتجاوز ٤٨ عاماً

وفاة فتى غرقا بقناة الملك عبدالله

نقيب المهندسين: التحليل الأولي لسبب انهيار اللويبدة هو تدخل بالبناء من الداخل

الأسير البرغوثي يلتقي بذويه بعد 20 عام بترتيب من الخارجية الأردنية

أمن الدولة تمهل متهمين لتسليم أنفسهم - أسماء

الأربعاء، 14-09-2022 10:25 ص

رئيس بلدية الجيزة يوجه بإجراء إحصائية للأبنية القديمة

image (44)


الوكيل الإخباري - وجه رئيس بلدية الجيزة قدر حابس الفايز الأقسام المختصة بالابنية لدى البلدية، باجراء احصائية لعدد الابنية القديمة التي يزيد عمرها على ٤٠ عاما في المناطق التابعة للمنطقة.

وقال الفايز، إنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية لسلامة المنشأة والدراسات الإنشائية قبل التراخيص وقبل إصدار إذن أشغال أو تجديده. 

اضافة اعلان


ولفت إلى أنه تم وضع ضوابط للبناء واشتراطات الأمن والسلامة وحصر كافة المنشآت التي تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة وسيتم متابعة هذه الأبنية التي أخذت تراخيص من البلدية إلى جانب التنسيق مع الدفاع المدني، وزيادة كادر المهندسين في التفتيش خلال فترة الاحصاء.

وحول مشاريع المرحلة المقبلة واستراتيجية الأعوام ٢٠٢٢/٢٠٢٤، بين الفايز أن هناك الكثير من الأهداف المرسومة للبلدية فيما يتعلق بتطبيق قانون الدفاع المدني الجديد والتفتيش على المباني المخالفة وتجديد رخص المباني القديمة، حيث ألزمها القانون أن تأخذ ترخيصا من الدفاع المدني الذي يدقق على الاشتراطات والسلامة في المباني والمنشآت كافة بالقدر اللازم لحماية المنشأة والمبنى والأرواح، ولابد من توافر الحد الأدنى من الاشتراطات في المباني القديمة، من شركات ومجمعات السكنية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
d9f77967-0a10-4d45-bf6b-65d8aeb9f90f

الأمن: اخراج شخص على قيد الحياة من تحت الأنقاض في اللويبدة

f39e3f02-9cc3-4677-b151-af838244285e

حقيقة فيديو متداول لانهيار عمارة اللويبدة

البناء-المعماري-القديم-في-الاردن

النسور: نحتاج لمخطط شمولي لكل عمان الشرقية

1791547_4493446

الأمانة: عمر البناء الذي انهار في اللويبدة يتجاوز ٤٨ عاماً

main_image5a475d1eefe62

وفاة فتى غرقا بقناة الملك عبدالله

ععععع

الأسير البرغوثي يلتقي بذويه بعد 20 عام بترتيب من الخارجية الأردنية

أخبار متعلقة
63208375171df

تفاصيل زيارة الفراية لمديرية الأمن العام

3202021194126348960982

لماذا لا يفصح الأمن عن تفاصيل كبيرة بالقضايا المضبوطة؟

5684127020_5dc3a310ec_b

أفعى كبيرة داخل غرفة صفية في الأغوار الشمالية

888888992

اليرموك تنظم المؤتمر العاشر لطلبة الدراسات العليا في كلية الشريعة

DSC08654

الملك يستقبل وزير الخارجية البحريني

1614714711817

بلدية الجيزة تنفذ حملة لإزالة البسطات المخالفة