رئيس بلدية الجيزة يوجه بإجراء إحصائية للأبنية القديمة

الوكيل الإخباري - وجه رئيس بلدية الجيزة قدر حابس الفايز الأقسام المختصة بالابنية لدى البلدية، باجراء احصائية لعدد الابنية القديمة التي يزيد عمرها على ٤٠ عاما في المناطق التابعة للمنطقة.



وقال الفايز، إنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية لسلامة المنشأة والدراسات الإنشائية قبل التراخيص وقبل إصدار إذن أشغال أو تجديده.

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ولفت إلى أنه تم وضع ضوابط للبناء واشتراطات الأمن والسلامة وحصر كافة المنشآت التي تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة وسيتم متابعة هذه الأبنية التي أخذت تراخيص من البلدية إلى جانب التنسيق مع الدفاع المدني، وزيادة كادر المهندسين في التفتيش خلال فترة الاحصاء.



وحول مشاريع المرحلة المقبلة واستراتيجية الأعوام ٢٠٢٢/٢٠٢٤، بين الفايز أن هناك الكثير من الأهداف المرسومة للبلدية فيما يتعلق بتطبيق قانون الدفاع المدني الجديد والتفتيش على المباني المخالفة وتجديد رخص المباني القديمة، حيث ألزمها القانون أن تأخذ ترخيصا من الدفاع المدني الذي يدقق على الاشتراطات والسلامة في المباني والمنشآت كافة بالقدر اللازم لحماية المنشأة والمبنى والأرواح، ولابد من توافر الحد الأدنى من الاشتراطات في المباني القديمة، من شركات ومجمعات السكنية.