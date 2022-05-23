رئيس بلدية الزرقاء يوجه رسالة الى اهالي المدينة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وجه ‏رئيس بلدية الزرقاء الكبرى‏ عماد المومني ، الاثنين ، رسالة توعوية لاهالي مدينة الزرقاء بخصوص مسرب الباص السريع .



وكتب المومني ما يلي على صفحته الشخصية على الفيسبوك :



" الأهل والاحبه في الزرقاء هذا مسرب الباص السريع وليس المكان المخصص والمثالي للارجيله وتناول الوجبات السريعة يمكن اختلط الامر على البعض بين الوجبات السريعه وخط الباص السريع أصبح الموضوع يقتضي منا وحده خاصة لنظافة المسار مزيدا من الرحمه بعمال الوطن والكف عن التنظير في المجالس الخاصه عما رأيتم وسمعتم وقرأتم عن الإجراءات الرادعه لبعض المدن والعواصم العربية " .

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