رئيس بلدية الكرك يتفقد مشروع مركز الخدمة المجتمعي

الوكيل الإخباري - تفقد رئيس بلدية الكرك الكبرى، المهندس محمد المعايطة، اليوم السبت، أعمال مشروع "مركز الخدمة المجتمعي"، التابع لها والواقع في مبنى مجمع هزاع التنموي وسط مدينة الكرك للاطلاع على سير العمل ومتابعة أعمال التشطيب النهائية للمشروع.

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وقال المعايطة، خلال الجولة التفقدية، إن المشروع يأتي في إطار سعي البلدية في تبني مشروعات تنموية تنطلق من أفكار ريادية مبتكرة تعزز دورها في تلبية احتياجات مجتمعها المحلي حيث يضم المركز 5 مشاريع أساسية وهي توفير مساحات مناسبة لاحتضان قرابة 20 شركة ناشئة وإنشاء مختبر لفحص جودة الأغذية ومختبر نظم المعلومات الجغرافية GIS وإنشاء مركز لتعبئة وتغليف الجميد الكركي، إضافة إلى مساحة لليافعين بإنشاء مركز تدريبي متخصص ومحطة إذاعية محلية تابعة للبلدية.



وأشار إلى أهمية المشروع التنموية والاستثمارية، مؤكدا ضرورة الانتهاء من الأعمال بأقرب وقت.



يشار إلى أن بلدية الكرك الكبرى ظفرت بالمشروع بعد أن تنافست مع 26 بلدية أخرى على مستوى المملكة وحصلت على المركز الأول من بين 6 مشاريع أخرى فائزة، وذلك ضمن مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي(المنح الابتكارية) الذي تبنته وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع بنك تنمية المدن والقرى، بتمويل من البنك الدولي وبعض الدول المانحة.