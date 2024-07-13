الأحد 14-07-2024
الوكيل الاخباري
 

إعلان نتائج دراسة تقييم الأثر لإعفاء مصادر الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية

بلدية إربد تواصل خطتها لصيانة وتعبيد الطرق

إدانات دولية وعربية واسعة لمجازر الاحتلال بحق النازحين جنوب قطاع غزة

هذا ما فعله محمد الضيف بعد سماعه بخطاب نتنياهو عن اغتياله

وزير السياحة والآثار يتفقد قصر شبيب وتل السخنة الأثري

نتنياهو يتحدث عن مصير محمد الضيف بعد تنفيذ غارة جوية في غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/3

اعلان هام من مديرية الأمن العام

القسام تستهدف قوة للاحتلال برفح

صناديق السندات العالمية تتلقى تدفقات مالية للأسبوع الـ29

السبت، 13-07-2024 11:18 م

رئيس بلدية الكرك يتفقد مشروع مركز الخدمة المجتمعي

1720898156879


الوكيل الإخباري - تفقد رئيس بلدية الكرك الكبرى، المهندس محمد المعايطة، اليوم السبت، أعمال مشروع "مركز الخدمة المجتمعي"، التابع لها والواقع في مبنى مجمع هزاع التنموي وسط مدينة الكرك للاطلاع على سير العمل ومتابعة أعمال التشطيب النهائية للمشروع.

اضافة اعلان


وقال المعايطة، خلال الجولة التفقدية، إن المشروع يأتي في إطار سعي البلدية في تبني مشروعات تنموية تنطلق من أفكار ريادية مبتكرة تعزز دورها في تلبية احتياجات مجتمعها المحلي حيث يضم المركز 5 مشاريع أساسية وهي توفير مساحات مناسبة لاحتضان قرابة 20 شركة ناشئة وإنشاء مختبر لفحص جودة الأغذية ومختبر نظم المعلومات الجغرافية GIS وإنشاء مركز لتعبئة وتغليف الجميد الكركي، إضافة إلى مساحة لليافعين بإنشاء مركز تدريبي متخصص ومحطة إذاعية محلية تابعة للبلدية.


وأشار إلى أهمية المشروع التنموية والاستثمارية، مؤكدا ضرورة الانتهاء من الأعمال بأقرب وقت.


يشار إلى أن بلدية الكرك الكبرى ظفرت بالمشروع بعد أن تنافست مع 26 بلدية أخرى على مستوى المملكة وحصلت على المركز الأول من بين 6 مشاريع أخرى فائزة، وذلك ضمن مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي(المنح الابتكارية) الذي تبنته وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع بنك تنمية المدن والقرى، بتمويل من البنك الدولي وبعض الدول المانحة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1720904370984

إعلان نتائج دراسة تقييم الأثر لإعفاء مصادر الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية

1720903795792

بلدية إربد تواصل خطتها لصيانة وتعبيد الطرق

1720902592980

مراكز شبابية في المحافظات تنفذ أنشطة متنوعة

1720898201308

وزير السياحة والآثار يتفقد قصر شبيب وتل السخنة الأثري

1720893783437

عقد برنامج ختمة القرآن الكريم في لواء الكورة

638565011101218478

رئيس الوزراء الفلسطيني يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/3

أخبار متعلقة
1720878333265

اطلاق مشروع التصوير الجوي للغايات التنظيمية بالكرك

6fea785b-db64-4af8-a213-808415e50a06_optimized

الكرك: بحث الاستعدادات لانطلاق البرنامج الوطني "بصمة"

العنف-ضد-المراة

جلسات توعوية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي بلواء المزار الجنوبي

1719579975107

شباب الكرك تواصل أنشطتها الشبابية والتطوعية

1719345953400

بلدية الكرك تضبط معملا يصنع منظفات مخالفة لشروط السلامة العامة

1719260323209

مجلس محافظة الكرك يناقش تحديات القطاع السياحي