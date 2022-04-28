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الخميس، 28-04-2022 03:01 م

رئيس بلدية غرب إربد: 3 ملايين دينار ذمم مترتبة على المواطنين

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الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة، إن عدد المحال والمنشآت المرخصة في المناطق التابعة للبلدية يبلغ 270 من أصل نحو 3 آلاف ما يستدعي تفعيل نظام المتابعة والرقابة بشكل أكثر فاعلية.

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وأضاف البطاينة خلال لقائه اليوم الخميس عددا من المواطنين، بحضور النائب خالد الشلول، أن البلدية ستعمل على ضبط النفقات للنهوض بالعمل البلدي وتقديم خدمات مثلى للمواطن.


وأوضح أن حجم الذمم المالية المترتبة على المواطنين تقدر بـ 3 ملايين دينار ما يستدعي تفعيل تحصيل الأموال المتراكمة منذ سنوات، لافتا إلى أن إيرادات البلدية تعتمد على التراخيص والمسقفات ولا يوجد هناك أي مصدر دخل اخر في ظل عدم وجود مشاريع استثمارية.


ودعا البطاينة المواطنين إلى تسديد الذمم المترتبة عليهم، مشيرا الى انه سيصار الى اعتماد نظام الاقساط للمواطنين المكلفين المرتبة عليهم الذمم المالية.


وبين أن مصنع حاويات الشمال سيرى النور قريبا بعد تعطل دام أكثر من 8 سنوات، مؤكدا أن المصنع سينتج ما يقارب 50 حاوية يوميا وسيتم بيع الفائض من الحاويات للبلديات الأخرى وبالتالي رفد موازنة البلدية بأموال إضافية.


من جانبه، اشار النائب الشلول إلى أن الحكومة معنية بدعم البلدية ماليا حتى تتمكن من القيام بواجبها في خدمة ما يقارب 100 ألف مواطن باعتبارها من اكثر المؤسسات التي تقدم خدمات مختلفة ومتنوعة للمواطنين.

 




 

 


 

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