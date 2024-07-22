رئيس بلدية مادبا يكشف تفاصيل سرقة موظفة بلدية والكشف عن الفاعل

الوكيل الاخباري- كشف رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح تفاصيل تعرض احدى موظفات البلدية لسرقة مبلغ 2000 دينار من حقيبتها داخل مبنى البلدية .

اضافة اعلان



ووجه الرواجيح في حديث لـ "الوكيل الإخباري" شكره لضباط وافراد البحث الجنائي في مديرية شرطة مادبا ، للمجهود الكبير الذي بذلوه لكشف عن ملابسات قضية سرقة لأحد موظفات البلدية والتي لم يستغرق حلها من قبل النشامى 24 ساعة.



واشار الرواجيح ان الموظفة كان في حقيبتها مبلغ 2000 دينار من جمعية مشتركة لعدد من الموظفين ، وانه عند خروجها من مكتبها لمدة لم تتجاوز الـ 10 دقائق عادت ولم تجد المبلغ لتبلغ عن الحادثة رسمياً حيث قام فريق من البحث الجنائي في مديرية شرطة مأدبا بالتحقيق ومتابعة كاميرات المراقبة الداخلية.



واضاف ان جهود رجال الامن العام كشفت ان أحد الأشخاص من خارج البلدية دخل إلى المكتب وقام بسرقة المبلغ، وتم ضبطه وإحضاره الى المركز الأمني وبحوزته 1500 دينار باقي المبلغ المسروق.

