رئيس تجارة عمان: الوضع الاقتصادي الأردني في أسوأ حالاته

الوكيل الإخباري -

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قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن الوضع الاقتصادي الأردني في أسوأ حالاته وعلى الحكومة وضع الحلول، مطالبا بتخفيض الضرائب والرسوم.أضاف الحاج توفيق، الجمعة، أن المواطن والتاجر تعبا بسبب تداعيات جائحة كورونا.وأشار إلى أن بعض المسؤولين لا يقدرون حجم المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد الأردني.وبين أن مبيعات المواد الغذائية في الأردن تراجعت بنسبة 40% بعد شهر رمضان، وأن كورونا فرضت أشكال وأساليب حياة جديدة ومختلفة على الأردنيين.واعتبر الحاج توفيق أن التجارة الإلكترونية تهدد التجارة التقليدية، وأنه ليس هناك منافسة عادلة بين الطرفين.ولفت الحاج توفيق إلى أن سياسات الصين أربكت التجارة العالمية.