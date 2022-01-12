رئيس جامعة البلقاء يتفقد الأعمال الإنشائية في كلية الكرك

الوكيل الإخباري - تفقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور أحمد فخري العجلوني، اليوم الأربعاء، مشروع الأعمال الإنشائية في كلية الكرك الجامعية.

اضافة اعلان



ويتضمن المشروع إنشاء هنجر الكرك لصيانة السيارات، مكون من طابقين بمساحة 1210 أمتار مربعة، ويحتوي على مشاغل هندسية وقاعات تدريسية ومكاتب، بالإضافة إلى الساحات الخارجية.



وأوعز العجلوني، خلال جولته، للمعنيين في الجامعة والكلية بدراسة السكن الوظيفي في الكلية، وإجراء صيانة لمباني الكلية ومرافقها العامة وصالتها الرياضية، داعيا إلى مخاطبة الجامعة باحتياجات الكلية من الأجهزة والمختبرات اللازمة لتجويد العملية التدريسية.



والتقى رئيس الجامعة، بحضور عميد الكلية الدكتور محمد الصرايرة، أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، واستمع إلى أبرز ملاحظاتهم حول احتياجات الكلية والأنظمة والتعليمات التي تنظم العملية الأكاديمية والإدارية.



وأكد العجلوني، خلال اللقاء، أهمية تحقق الأمن الوظيفي والعدالة لجميع الموظفين، مطالبا بالعمل بروح الفريق الواحد لتستمر مسيرة إنجازات الجامعة.



وعلى هامش اللقاء، كرم الدكتور العجلوني الطالبة كنانة نوفل لتفوقها في الامتحان الشامل.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة