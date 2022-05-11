رئيس جامعة التكنولوجيا يلتقي وفدًا من المؤسسة الألمانية للبحوث

الوكيل الاخباري - أكد رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم، اليوم الأربعاء، خلال لقائه وفدًا من المؤسسة الألمانية للبحوث، ضم مسؤول التعاون الدولي بالمؤسسة الدكتور جورج شنايدر، والدكتورة جينيفر جرونا، أهمية توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الألمانية.



وثمَّن السالم في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ما تقدمه المؤسسة ودورها المحوري في دعم الأبحاث العلمية على المستوى الدولي، مؤكداً أن الجامعة تسير وفق سياسات واستراتيجيات وأهداف واضحة ومدروسة، وتمتاز ببنية تحتية وتقنية، الأمر الذي جعل منها بيئة جاذبة للبحث والابتكار في مجالات العلوم والعلوم التطبيقية .

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