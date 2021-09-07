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الثلاثاء، 07-09-2021 06:32 م

رئيس جامعة اليرموك يؤكد أهمية استحداث تخصصات أكاديمية جديدة

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، اليوم الثلاثاء، أهمية استحداث تخصصات أكاديمية جديدة تكون قادرة على استقطاب الطلبة، وتعكس رغبة حقيقية في الدافعية والتطوير.

وأكد خلال زيارته إلى مركز الاعتماد وضمان الجودة في الجامعة اليوم الثلاثاء، أن جامعة اليرموك تمتاز بخصوصية أكاديمية يتوجب استثمارها لتحقيق مراكز متقدمة على سلم التصنيفات الأكاديمية العالمية، مشيراً إلى أهمية تقرير التقييم الذاتي للجامعة الذي أعده المركز.

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