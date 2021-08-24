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الثلاثاء، 24-08-2021 09:44 م

رئيس جامعة اليرموك يؤكد اهمية الاستثمار بالموارد البشرية

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد أهمية تركيز الجامعات على اكتشاف العقول واستخراج الطاقات التي لدى كوادرها والاستثمار الصحيح في مواردها البشرية.

وقال مساد خلال زيارته لمركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع في الجامعة اليوم الثلاثاء إن مراكز الاستشارات والتدريب وخدمة المجتمع تعتبر حلقة الوصل بين الجامعة والمجتمع المحلي والمنظمات الدولية وهي المكان المناسب للاستثمار المادي والمعنوي.

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