رئيس جامعة مؤتة يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان، إن مفهوم الأمن الوطني تطور خلال العصر الحديث بشكل كبير، فلم يعد مقتصراً على أمن الدولة المرتبط تقليدياً بالقوة العسكرية وأشكالها المختلفة، وإنما تجاوز ذلك إلى آفاق أبعد وأكثر عمقاً.وأضاف في محاضرة ألقاها في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، بعنوان "دور الجامعات الرسمية في تعزيز الأمن الوطني الأردني" للدارسين في دورة الدفاع 18، بحضور آمر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية، أن للجامعات أهمية كبيرة في بناء منظومة الأمن الوطني.وأشار إلى أن الجامعات تمثل المؤسسات القادرة على استشراف المستقبل وتوقع أحداثه وإعداد الخطط المناسبة له والعنصر البشري القادر على مجابهة التحديات، إضافةً إلى قيادة الإصلاح والتحديث، ويكون ذلك بتوفير المناخ المناسب وترسيخ النهج العلمي في حل المشاكل ومجابهة الأحداث، إضافةً إلى الاعتناء بالبحث وتوفير أسبابه وإتاحة نتائجه لخدمة الوطن وأمنه واستقراره السياسي والاجتماعي والاقتصادي.