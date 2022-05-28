رئيس دولة الإمارات يستقبل الخصاونة ومدبولي

الوكيل الاخباري - استقبل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في قصر سمو الشاطىء في ابو ظبي السبت رئيس الوزراء بشر الخصاونة ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين.



واستمع سموه من رئيسي الوزراء الخصاونة ومدبولي إلى إيجاز حول مبادرة التعاون الثلاثي الأردني الإماراتي المصري للتكامل الصناعي واهميتها في اقامة شراكة استراتيجية تدعم وتعزز التكامل الصناعي في البلدان الثلاث.



وأكّد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة حرص دولة الامارات على تعزيز علاقاتها مع كل من الأردن ومصر وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك خدمة لمصالح البلدان الثلاث وشعوبها.



ونقل رئيس الوزراء الخصاونة خلال اللقاء تحيات وتمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني لرئيس دولة الامارات العربية المتحدة بالصحة والعافية وللشعب الاماراتي بمزيد من التقدم والازدهار والحرص على تعزيز العلاقات التاريخية بمختلف مجالاتها.

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