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الأربعاء، 02-12-2020 09:24 م

رئيس ديوان الخدمة المدنية يوضح حول التعيينات بالوظائف الحكومية

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الوكيل الاخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن الجهود الحكومية مركزة حاليا على خدمة القطاع الصحي.
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وأضاف عبر برنامج "صوت المملكة"، "في جدول التشكيلات لـ 2020، ما تم وضعه من وظائف لغايات التربية والتعليم والصحة وغيره من الدوائر 6464 وظيفة لسنة 2020، منها 1700 لوزارة التربية والتعليم، و1700 لوزارة الصحة، و3036 لبقية الوزارات والدوائر الحكومية، وبالتالي عندما صدر جدول التشكيلات، والذي هو جزء من قانون الموازنة".

وتابع: "نحن الآن في ظرف استثنائي الذي حدث في إرجاء التعيينات هو في ضوء الظرف، والـ 1700 الذين تم ترشيحهم لوزارة التربية يتوقف على مدى توفر المخصصات".

"جدول تشكيلات التربية للسنوات الـ 3 حافظ على نفس الحجم حوالي 106 آلاف وظيفة ـ وعقدنا اجتماعات مع التربية ومقدرين الأوضاع، لكن ما يهمنا الآن هو توفر المخصصات، ووزارة التربية عندها عدد من الوظائف المتاحة تصل إلى نحو 1200، وهناك نحو 2000 منسب"، وفق الناصر.

وأشار الناصر إلى أن "وزارة التربية وضعت خطة والضغط عليها كبير خصوصاً في ظل انتقال أعداد كبيرة من طلاب المدارس الخاصة للحكومية، وتم إحالة أعداد كبيرة من موظفين التربية للتقاعد وصل عددهم إلى نحو 6 آلاف وهناك أعداد لقادمين من الخارج".

وقال الناصر: "سنبذل كل ما بوسعنا أن تكون عملية تعيين المنسبين لوزارة التربية بأسرع ما يكون حسب الموقع الفني في وزارة التربية لأنها تعمل على برامج معينة ونأمل بالتعاون مع التربية والموازنة أن نوفر المخصصات وتعيينهم بأقرب فرصة ممكنة".

وأكّد أن الديوان يعمل في منظومة متكاملة فيما يتعلق بالتعامل مع الاحتياجات الوظيفية، واللجنة الفنية المشكلة تحصر بموجب نظام الخدمة المدنية احتياجات الدوائر المادة 15 في نظام الخدمة، وبالتالي يتم التنسيق مع مندوب من دائرة الموازنة والدائرة المهنية وإدارة الأداء المؤسسي، وبالتالي ترفع خلاصات التقارير الفنية في ضوء خطط وبرامج الدوائر المختلفة ومشاريعها الاستراتيجية، وحسب نظام الخدمة المدنية لا يجوز أن نجري أي عملية تعيين دون توفر مخصصات.


 




 

 


 

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