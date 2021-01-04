الإثنين 04-01-2021
الوكيل الاخباري

رئيس ديوان الخدمة المدنية يوضح للوكيل بعد شكوى من المواطنين ويوعز بحل فوري

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الإثنين، 04-01-2021 11:38 م

رئيس ديوان الخدمة المدنية يوضح للوكيل بعد شكوى من المواطنين ويوعز بحل فوري

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اشتكى عدد من المواطنين من عدم الرد على الهاتف والاجابة على الاستفسارات من قبل موظفي ديوان الخدمة المدنية وخاصة عند تحويل المكالمة للقسم المعني . 

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الوكيل الاخباري تواصل مع رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر وكان الرد كما يلي : لدينا اعداد كبيرة من رؤساء الاقسام وضباط الموارد بالميدان في الامتحانات والمقابلات في اقاليم المملكة لانتقاء كوادر الصحة ، كما ان اعداد ليست بالقليلة من الموظفين يعملون عن بُعد وايضا بالتناوب لتقليل الاعداد في العمل ، حسب القرارات الصادرة من رئاسة الوزراء بخصوص تقليل اعداد الموظفين للحد من انتشار الفايروس ، ورغم ذلك فلدينا حجم اصابات كبير بكورونا مقارنة بالاجهزة الاخرى لاننا نجري امتحانات لعشرات الالوف من الكوادر الطبية والتمريضية لتلبية احتياجات المستشفيات الميدانية بوقت قياسي ، وحجم الاتصالات اليومية عل المقسم ضخم "  .

 

واضاف الناصر " وَقد اوعزت فورا باستدعاء بعض الكوادر والغاء التناوب اضطراريا لسد النقص بدل كوادر التوظيف في قسم الترشيحات وغيره المتواجدين حاليا بمقابلات التمريض بالشمال والوسط والجنوب".

 

 

 

 


 




 

 


 

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