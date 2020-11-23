رئيس ديوان الخدمة المدنية يوضح للوكيل سبب اجراء المقابلات للتخصصات الطبية

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان الديوان انتهى من اجراء المقابلات الشخصية لتخصص دبلوم تمريض وسيقوم على الفور باجراء المقابلات المخصصة لتخصص بكالوريس تمريض قانوني لملئ الشواغر المخصصة للمستشفيات الميدانية شمال ووسط وجنوب المملكة للتعامل مع فيروس كورونا .

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واكد الناصر للوكيل الاخباري ان اجراء المقابلات للتخصصات الطبية هو جزء اساسي في عملية التنافس على الوظائف حيث انه واستنادا لاحكام المادة 44 من قانون الخدمة المدنية فان كل متنافس يخضع لامتحان قدرات ومقابلة شخصية يتم بعدها ترشيح 3 اشخاص للتنافس على الوظيفة الواحدة .

واكد الناصر ان الهدف من اجراء المقابلة للتخصصات الطبية هو وضع المرشح للوظيفة بصورة كل التفاصيل المتعلقة بالوظيفة من حيث طبيعة العمل وساعات الدوام والراتب .

اضافة الى قياس بعض المهارات الشخصية والمعارف والقدرات التي يتم وضعها من قبل لجنة مختصة في ديوان الخدمة المدنية .



