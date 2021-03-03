رئيس ديوان المحاسبة لـ الوكيل : سنسلم تقريرنا للخصاونة غدا

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد ، أن الديوان ، يتابع كافة المؤسسات والوزارات الحكومية ، حول التعميم الصادر من رئيس الوزراء ، الدكتور بشر الخصاونة، حول استخدام الحد الأدنى من الموظفين.

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وأضاف حداد ، الأربعاء، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه تم متابعة كافة الملاحظات الميدانية ، والتحقّق من الخطط التي تتبعها كافة المؤسسات الحكومية والوزارات ، بشأن تخفيض عدد الموظفين وتدويرهم ، حيث سيتم تسليم رئيس الوزراء تقريرا بهذا الشأن ، غدا الخميس.

"وفيما يتعلق بالجهات التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك وبما لا يتجاوز 50% من الموظفين ، فإنه يتم إصدار تعليمات من الوزير المعني أو المسؤول عن المؤسسة بالسماح بوجود موظفين ، نتيجة للحاجة لوجودهم ، بحسب طبيعة عملهم خدمة للمراجعين"، وفق حداد .

التزام عالٍ

وكشف عن عدد الزيارات التي يقوم بها ديوان المحاسبة بشكل يومي ، والتي قد تصل إلى (200) زيارة ، حيث تتضمن أكثر من (1000) موقع .

وأوضح ، أن هنالك نسبة عالية من الالتزام في المؤسسات والوزارات الحكومية، بشأن تخفيض عدد الموظفين وزاد " في حال وجود مخالفات بشأن تعميم رئيس الوزراء ، يتم توجيه استيضاح للوزارة أو المؤسسة ، ويصار إلى ذكر التجاوزات في الملخص التنفيذي ، حيث أن الحكومة صاحبة الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بشأن المخالفات".

وبين حداد ، يتم مخاطبة المخالفين ، وكتابة التقرير التفصيلي لها من قبل ديوان المحاسبة ، لافتا أنه يتم الإجابة عليها في الأسبوع اللاحق، مبينا أن هنالك تقريرا تفصيليا بشكل أسبوعي حول مدى التزام المنشآت بأوامر الدفاع .

وكان رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، عممّ في 24 فبراير/شباط 2021، بضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة باستخدام الحد الأدنى من الموظفين اللازمين لاستدامة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بما لا يتجاوز 30% من العدد الإجمالي للموظفين، وذلك بدء من الأحد 28 فبراير/شباط 2021.



التعميم وجهه رئيس الوزراء، إلى الوزارات والمؤسسات العامة والرسمية والدوائر الحكومية والهيئات والسلطات والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمّان والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.



واستثنى التعميم، الجهات التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك وبما لا يتجاوز 50% من الموظفين بأي حال من الأحوال، من خلال تدوير الموظفين أو العمل عن بعد، على أن يتولى ديوان المحاسبة مراقبة تطبيق هذه الإجراءات.

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