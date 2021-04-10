رئيس سلطة العقبة الاقتصادية يلتقي السفير الأسترالي

الوكيل الاخباري -

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بحث رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت مع السفير الاسترالي بعمان بيرنارد لينش، اليوم السبت، الاستثمار في مجال توليد الطاقة البديلة وتحلية مياه البحر باستخدام تقنيات متطورة.وعرض بخيت بحضور وفد من المستثمرين الاستراليين، ومفوض السياحة والاقتصاد في السلطة شرحبيل ماضي، لأهم الفرص الاستثمارية الموجودة في مدينة العقبة خاصة في القطاع السياحي ومشاريع الطاقة والموانئ وإدارتها والتخزين واللوجستيات، مؤكدا استعداد السلطة للتعاون مع الجانب الاسترالي في توفير البنية التحتية في حال رغبتهم بالاستثمار في مختلف المجالات وخاصة توليد الطاقة وتحلية مياه البحر.