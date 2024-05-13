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الإثنين، 13-05-2024 04:00 م

رئيس سلطة العقبة يلتقي مع مؤثرين وصانعي محتوى أميركيين

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الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة، نايف حميدي الفايز، مع وفد لمؤثرين وصانعي محتوى من الولايات المتحدة الأميركية، جرى استضافتهم بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة؛ لإعداد تقرير عن الأردن بالمواقع السياحية والمجتمعات المحلية وطريقة استفادة المجتمع المحلي من السياحة المستدامة.

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وقال الفايز إن هذه الزيارة فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية مع مختلف الدول، خصوصا الولايات المتحدة، مبديا تقديره للوفد الذي حرص على أن تكون منطقة العقبة وجهة سياحية جاذبة للزوار من مختلف الدول، والتعرف على المنتج السياحي الزاخر في العقبة ووادي رم والبترا والتأكيد على أن الأردن بلد آمن للزيارة حتى مع وجوده ضمن محيط متأزم ومجاور لمناطق حروب.


وأشار الفايز إلى أن التجربة أثبتت نجاحها بشكل ملحوظ؛ حيث أطلقت سلطة العقبة هويتها السياحية الجديدة (ع الطبيعة) والتي برزت في سوق السفر بالعاصمة البريطانية لندن، قبيل نهاية العام الماضي، إذ تعرفت الأسواق السياحية على المنتج السياحي للعقبة والمدن الأردنية مثل مأدبا وجرش وأم قيس بشكل عام.


ونوّه إلى اقتراب فصل الصيف والذي يجتذب عادةً العديد من الوجهات المستهدفة لتسجيل رحلات تضمن لهم العناصر السياحية كافة ما بين شواطئ العقبة في هذا المناخ الجميل وتجربة الغوص تحت الماء والمتحف العسكري الذي يؤمه العديد من السائحين والمحميات البحرية، كما أن هناك مرصد الطيور، صعودا إلى مناطق رمّ حيث الاستمتاع بالأجواء المتنوعة ومنها وادي القمر الذي يتميز بالأجواء الساحرة ليلا، والتعرف على المنتجات من المأكولات الشعبية والتراثية الأصيلة.


من جانبهم، ثمّن أعضاء الوفد الاستضافة التي وجدوها في العقبة، مؤكدين أن هذه الزيارة فتحت المجال أمام الوفد للتعرف على وجهات سياحية مميزة، حيث فتحت آفاقا جديدة لم تكن موجودة مسبقا؛ إذ شارك الوفد في الاستمتاع بالمخزون الطبيعي الذي تقدمه مدينة العقبة خصوصا من جميع الأطعمة التي يمكن لأعضاء الوفد التلذذ بها من خلال المطاعم التي تقدم مأكولات صحية متنوعة.


وأشادوا بكرم الضيافة الأردنية وجمال المدينة، وهذا ما سينعكس إيجابا للتفكير بتسجيل العديد من المشاهد المختلفة والرائعة التي يمكننا من خلالها إيصال الرسائل عبر منصاتنا لإيصالها وحث المغامرين والزائرين لاستهداف منطقة العقبة والأردن بشكل عام.

 




 

 


 

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