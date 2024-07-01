الإثنين 01-07-2024
الوكيل الاخباري
 

ايعاز من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة

طواقم المستشفى الميداني الأردني خان يونس/3 تباشر أعمالها

ارادة ملكية سامية بشأن وزير المالية العسعس

إرادة ملكية بتعيين أمناء "الحسين للسرطان" - أسماء

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدين من أبناء عشائر ارتيمة والثوابية والمراهفة

تهنئة نور حامد عبدون الحمايدة بمناسبة تخرجها

فقدان الملح يحفز تجديد الكلى

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

الإثنين، 01-07-2024 05:33 م

رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يزور قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية

63855450965378828148


الوكيل الإخباري - زار رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز اليوم الإثنين، قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، وكان في استقباله قائد القوة.

اضافة اعلان


واستمع الضيف إلى إيجاز حول المهام والواجبات التي تقوم بها قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية ضمن منطقة المسؤولية ودورها في تعزيز أمن وسلامة الملاحة في خليج العقبة.


وجال الوفد الضيف في مركز العمليات البحري واطلع على منظومة الرادارات البحرية الخاصة بالمراقبة النهارية والليلية، وأجهزة المراقبة المتطورة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الأنظمة المسيرة البحرية في المركز الأردني لعمليات الأنظمة المسيرة (JROC) الذي اُفتتح مؤخراً في قيادة القوة، إضافةً إلى جولة بحرية في منطقة المسؤولية في خليج العقبة.


وتأتي هذه الزيارات تأكيداً على الشراكة الحقيقية والتوأمة بين كافة الجهات الأمنية والحكومية تعزيزاً للأمن البحري وإيماناً بضرورة تضافر الجهود المشتركة لتحفيز التدفق التجاري والاستثماري والسياحي في خليج العقبة.


يشار إلى أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية وقعت مذكرة تفاهم العام الماضي مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بهدف حماية البيئة البحرية وضمان الأمن والسلامة العامة في المياه الإقليمية الأردنية، وخلق بيئة عمل مناسبة لقطاعات الغوص وكافة الأنشطة البحرية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1000504520

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي ذوي الشهيد الفوارس

445442

ايعاز من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة

638554508655341304

طواقم المستشفى الميداني الأردني خان يونس/3 تباشر أعمالها

347799329_1306762756921959_8947107836503151120_n

المدن الصناعية تستقطب 170 استثمارا بقيمة 202 مليون دينار العام الماضي

0

ارادة ملكية سامية بشأن وزير المالية العسعس

إرادة ملكية

إرادة ملكية بتعيين أمناء "الحسين للسرطان" - أسماء

أخبار متعلقة
1710336213417

"هيئة الاعتماد" تقر تسكين تخصصات جامعية في الإطار الوطني للمؤهلات

63854345327525979622

القوة البحرية والزوارق الملكية تستجيب لنداء استغاثة

1717860647633

العقبة.. تطور ملحوظ في جميع القطاعات

1000489211

وفاة شخص أضرم النار بنفسه في العقبة

1717510625136

"العقبة الخاصة" تناقش خطة استقبال الزوار خلال عطلة العيد

qViOUn906VYHNqVYLnDhgiAWEH3rPjqGomQWtAqJ

الحكومة تكشف مواقع فعاليات اليوبيل الفضي في المحافظات