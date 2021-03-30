رئيس صناعة الاردن يدعو لتمديد فترة تقديم اقرارات ضريبة الدخل

الوكيل الإخباري- دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، الحكومة لتمديد فترة تقديم اقرارات ضريبة الدخل التي تنتهي يوم غد الاربعاء.

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واكد الجغبير في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان تمديد الاقرارات امر مهم للغاية لتمكين الشركات والمنشآت على وجه الخصوص من التقديم دون تحميلهم غرامات، خاصة وان الشركات تعاني أوضاعا مالية صعبة جراء جائحة كورونا.



وشدد على ضرورة عدم تحميل المكلفين غرامات واعباء مالية نتيجة التأخر في تقديم اقرارات ضريبة الدخل، مبينا ان تمديد فترة التقديم يسهم في تمكين المكلفين من ضبط سجلاتهم المالية بشكل اكثر دقة دون وجود أي خلل ضريبي قد يتسبب بغرامات مستقبلية تزيد من الأعباء المالية.



