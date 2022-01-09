رئيس غرفة تجارة عمّان: الملك بشرنا بقرارات اقتصادية أخرى مقبلة

الوكيل الاخباري - قال رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، الأحد، إنّ جلالة الملك عبدالله الثاني بشر خلال لقائه مع ممثلين عن القطاع التجاري بقرارات اقتصادية أخرى مقبلة تتعلق بالإصلاح الاقتصادي والإداري، وقرارات تتعلق بالحد من الفقر والبطالة، وهذا يعد ضمانة ورسالة أمان لنا وللمستثمرين.



واعتبر الحاج توفيق "اجتماع اليوم مع جلالة الملك هو رد اعتبار للقطاع التجاري والخدمي الذي تمثله غرف التجارة".



وأضاف، خلال حديثه لبرنامج "صوت المملكة"، "عانينا بالفترات الماضية من نوع من التهميش، وعدم اهتمام بهذا القطاع كما يستحق والأرقام تقول إن 56% من الناتج المحلي الإجمالي هو من قطاع التجارة والخدمات الذي تمثله غرف التجارة (...) أكبر مشغل في البلد هو قطاع التجارة والخدمات حيث يوجد 523 ألف أردني مسجلون في الضمان الاجتماعي".



وتابع خلال حديثه عن اللقاء مع الملك: "اللقاء كان توقيته مهما جدا بالنسبة لنا، لأن التحديات زادت بعد ارتفاع الأسعار عالميا وارتفاع الشحن ونقص المواد مما كان يتطلب التوجه للإصلاح الاقتصادي، وجلالة الملك بشرنا أن هناك قرارات اقتصادية أخرى مقبلة تتعلق بالإصلاح الاقتصادي والإداري، وأيضا هناك قرارات تتعلق بالحد من الفقر والبطالة، وهذا يعدّ ضمانة ورسالة أمان لنا وللمستثمرين".

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