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الأحد، 17-10-2021 10:26 م

رئيس غرفة تجارة عمان لا يرى مبررا للتلميح بالعودة الى الاغلاقات

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الوكيل الاخباري - أبدى رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، الإثنين تفاؤله بعودة الأراجيل داخل صالات المقاهي خلال فصل الشتاء.

 وقال الحاج توفيق في تصريحات صحفية الأحد إنه لا يرى مبررا للتلميح بالعودة الى الاغلاقات بالإضافة إلى قرار منع تواجد أكثر من 10 أشخاص على طاولة واحدة داخل المطعم  .

وأكد الحاج توفيق أهمية وجود رقابة على التصريحات الحكومية وأعضاء لجنة الاوبئة وهو ما عبر عنه بالقول: "بكفي مخالفات الناس تعبت".

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