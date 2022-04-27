رئيس غرفة تجارة عمّان يطالب باستحداث مرصد موثوق لأسعار السلع

الوكيل الاخباري - طالب رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل الحاج توفيق، الأربعاء، باستحداث مرصد "موثوق" لأسعار السلع يتابع ما يجري في العالم، داعيا إلى وجود قائمة بالمواد الأساسية التي "نريد أن يكون بها مخزون آمن".



وقال توفيق لبرنامج بعد الخبر الذي يبث على قناة المملكة، إنه "يجب أن يكون هناك مرصد للأسعار موثوق لدى المواطن على مدار العام يرصد ما يجري في العالم، ويجب وجود قائمة بالمواد الأساسية التي نريد أن يكون بها مخزون آمن وكم فترة المخزون الآمن: شهر أو شهرين أو ثلاث، وأيضا معدل استهلاكنا من كل مادة ...".



وأوضح: "لا يعقل أن نتعامل بردات الفعل وأن نبقى نتعامل بأسلوب الفزعة".

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