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الثلاثاء، 12-10-2021 11:23 م

رئيس غرفة تجارة عمّان يطلب اجتماعا عاجلا بشأن البلاغ 46

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  الوكيل الاخباري - قال رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، الثلاثاء، إن البلاغ رقم 46 الصادر في الجريدة الرسمية الذي يمنع وجود أكثر من 10 أشخاص على طاولة واحدة داخل المطعم "غير واضح"، ولم تتشاور الحكومة بشأنه مع الغرفة، وتفاجأت الغرفة بصدوره.

وأعلن الحاج توفيق عبر "المملكة"، طلب اجتماع عاجل مع اللجان النيابية المعنية وغرف التجارة وجمعيات نقابات أصحاب العمل المعنية بالقطاعات الأربعاء أو الخميس كحد أقصى؛ للوصول إلى "حل وسط" بشأن البلاغ رقم 46.

ويمنع البلاغ الذي يحمل الرقم (46) وجود أكثر مـن 15 شخصـاً علـى طاولـة واحـدة فـي سـاحات المطعم الخارجيـة، مع ضرورة وجود مسافة بين الطاولات لا تقـل عن مترين اثنين في جميع الأحوال.

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