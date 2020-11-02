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الإثنين، 02-11-2020 08:22 م

رئيس لجنة التقييم الوبائي : توقع وصول الأردن لذروة كورونا نهاية العام

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الوكيل الاخباري - توقع رئيس لجنة التقييم الوبائي الدكتور سعد الخرابشة أن يصل الأردن لمرحلة الذروة بالانتشار الوبائي في منتصف كانون أول.
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وأضاف خلال استضافته عبر شاشة التلفزيون الأردني إن عدم إيجاد آلية فعالة تضبط نظام الرصد الوبائي يعتبر طامة كبرى.

ووجه الخرابشة رسالة قال فيها إن نظامنا الصحي لم يؤسس على أنه سيواجه وباء عالميا مضيفا أن الدول ذات الاقتصاديات العظمى تواجه انهيارا بسبب هذا الوباء.

 ونوه الخرابشة لضرورة تخفيض الاختلاط في هذه المرحلة تحديدا في إشارة منه إلى ضرورة تسطيح المنحنى الوبائي .

 




 

 


 

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