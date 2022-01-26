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الأربعاء، 26-01-2022 11:37 م

رئيس لجنة بلدية دير علا يتفقد المناطق المحاذية لمهارب مياه الصرف الجوفي

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الوكيل الاخباري - تفقد متصرف لواء دير علا، رئيس لجنة بلدية دير علا الجديدة، الدكتور مشعل الحجايا، مساء اليوم الأربعاء، مهارب تصريف مياه الصرف الجوفي ومركز الإيواء المعتمد في مدرسة الطوال الشمالي الأساسية للبنين المجهز من قبل بلدية دير علا الجديدة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في اللواء لغايات استقبال أية عملية إخلاء، حيث تم التأكد من جاهزيته بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على اللواء،والتأكد من جاهزية استيعاب العبارات والمهارب لمياه الأمطار وقدرتها على تصريف المياه.

وتفقد المتصرف منطقة الملاحة والتي تعد من المناطق التي تتعرض لتجمع المياه نتيجة طبيعة المنطقة، حيث تم متابعة جميع البلاغات والشكاوى الواردة لغرفة الطوارئ والتأكد من عدم وجود بيوت قريبة من سيل الزرقاء، حيث تم إبلاغهم بضرورة إخلاءها وزيارة عدد من المخابز للتأكد من توفر كميات الطحين في المخابز والتأكد من توفر المحروقات في محطات الوقود.

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