السبت 31-10-2020
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السبت، 31-10-2020 06:30 م

رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي : الوضع مقلق بلا شك

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي، د. سعد الخرابشة، أن الأردن دخل المرحلة الحقيقية لانتشار وباء كورونا بعد الانفتاح في شهر آب الماضي، حيث بدأت الأعداد بالتزايد إلى أن وصلت إلى ما نشهده الآن.
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وأضاف الخرابشة في حديثه لتلفزيون المملكة إن نسبة الوفيات بفيروس كورونا في المملكة تبلغ 75 حالة لكل مليون، لافتا إلى أن 90٪ من مجمل الوفيات حصلت في شهر تشرين الأول الجاري.

ونوه بأنه رغم زيادة عدد الإصابات لايزال لدينا وفرة في عدد الأسرة، مشيرا إلى توافر 442 سرير مخصص لعلاج مرضى كورونا في 57 مستشفى بالمملكة، تبلغ نسبة الإشغال فيها حتى الآن 27٪، فيما لاتزال 73٪ منها فارغة.

وفيما يتعلق بغرف العناية الحثيثة المخصصة لعلاج الكورونا، لفت الخرابشة إلى وجود 455 سرير، تبلغ نسبة الإشغال فيها حتى الآن 58٪، مقابل 42٪ جاهزة لاستقبال المرضى.

ولفت إلى أن الوضع مقلق بلا شك، في ظل تضاعف عدد الإصابات، والموجة الحادة لانتشار المرض عالميا، ما يشكل ضغطا على المستشفيات، مقارنة بالأشهر السبعة الأولى لبدء الجائحة، لكنه استدرك بالقول إن أكثر من 90٪ من حالات الإصابة المسجلة في المملكة لا تظهر عليها الأعراض، أو لا تحتاج إلى الإدخال للمستشفيات.

وتابع بالقول إنه لا يتوقع أن نصل إلى يوم نعاني فيه من نقص الأسرة، خاصة في ظل التوجه لفتح المزيد من المستشفيات الميدانية، في الزرقاء وإربد والبحر الميت، بالإضافة إلى وجود نية لاستئجار عدد من المستشفيات الخاصة، وتخصيصها لعلاج الكورونا.

 




 

 


 

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